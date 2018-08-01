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01.08.2018, 21:42

Пострадавшей от нападения с кислотой Гандзюк дали госохрану

Пострадавшей от нападения с кислотой Гандзюк дали госохрану - Фото

Ранее сегодня стало известно, что Гандзюк выписали из реанимации Херсонской областной больницы и транспортировали в Киев

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Пострадавшей в результате нападения с применением кислоты и.о. управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерине Гандзюк предоставили госохрану. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Катерина Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану", - написал он.

Ранее сегодня стало известно, что Гандзюк выписали из реанимации Херсонской областной больницы и транспортировали в Киев.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали с ожогами 30% тела, врач-анестезиолог областной больницы сообщил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии.

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Теги: киев, маси найем, кислота, Екатерина Гандзюк, госохрана
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