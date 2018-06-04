В Донбассе подозреваемого нашли повешенным в отделе полиции

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Гражданина задержали в одном из КПВВ в Донбассе после того, как якобы нашли в тайнике его автомобиля "крупную партию" наркотических веществ

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Мужчину, задержанного на линии разграничения в Донбассе по подозрению в перевозке наркотиков и доставленного в полицейское отделение в Волновахе, нашли повешенным в туалете административного здания полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Пограничники задержали 36-летнего гражданина в воскресенье, 3 июня, в одном из контрольных пунктов въезда-выезда после того, как нашли в тайнике его автомобиля "крупную партию" наркотических веществ, утверждают правоохранители. Задержанного доставили в полицию Волновахи, где вскоре он был найден мертвым.

По факту смерти мужчины открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство, с пометкой "самоубийство"). Также полиция расследует возможную транспортировку наркотиков в крупных размерах без цели сбыта (ч. 2 ст. 309 УК).

14 мая 2018 года в Бердичеве Житомирской области нашли повешенным у себя дома тренера футбольного клуба Фортуна Сергея Корнийчука.