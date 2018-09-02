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02.09.2018, 08:56

Пранкеры из РФ пытались спровоцировать Полторака - Минобороны

Пранкеры из РФ пытались спровоцировать Полторака - Минобороны - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Минобороны подчеркнули, что цель такой выходки - переложить ответственность за последние события в оккупированном Донецке на украинских военных

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Сегодня российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Степана Полторака. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей", - отметили в пресс-службе.

В Минобороны подчеркнули, что цель такой выходки - переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных.

"Их попытка была сразу же разоблачена, и они, понятном для них языке, были "отправлены в соответствующем направлении". Провокация не удалась", - подчеркнули в пресс-службе.

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".

Как известно, в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" ранения получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

Ранее боевики заявили, что задержали подозреваемых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

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Теги: война в донбассе, степан полторак, Донецк, пранкеры
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