Прикинулись лосем: ГПСУ уличила новую хитрость контрабандистов

Фото: скриншот видео

commenthover

Неизвестные использовали приспособление для имитации следов лося

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Сотрудники Госпогранслужбы во время патрулирования отрезка отделения Новогрузское нашли вблизи государственной границы пакет, в котором был спрятан имитатор следов лося. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пакет был замаскирован в траве. "Скорее всего, изобретательный делец собирался использоваться эти следы для незаконного пересечения границы", - сообщает погранслужба.

Приспособление изъято в установленном порядке, его владельца пока не установили.

Ранее сегодня сообщалось, что в Закарпатье пограничники со стрельбой задержали троих граждан Вьетнама, которые собирались незаконно персечь границу.