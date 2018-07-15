Прикинулись лосем: ГПСУ уличила новую хитрость контрабандистов

Сотрудники Госпогранслужбы во время патрулирования отрезка отделения Новогрузское нашли вблизи государственной границы пакет, в котором был спрятан имитатор следов лося. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Пакет был замаскирован в траве. "Скорее всего, изобретательный делец собирался использоваться эти следы для незаконного пересечения границы", - сообщает погранслужба.
Приспособление изъято в установленном порядке, его владельца пока не установили.
Ранее сегодня сообщалось, что в Закарпатье пограничники со стрельбой задержали троих граждан Вьетнама, которые собирались незаконно персечь границу.