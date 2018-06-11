Призывал к насилию против поляков: задержан нанятый ФСБ агитатор

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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В сети подозреваемый пропагандировал поддержку боевиков в Донбассе, а кураторы в спецслужбах РФ платили ему за "работу" криптовалютой, заявляют в СБУ

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Служба безопасности уличила жителя Каменца-Подольского Хмельницкой области в инспирировании межнациональной розни и антиукраинской пропаганде в интересах России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как утверждает следствие, подозреваемый, будучи участником российской прокремлевской организации "Национальное освободительное движение", был завербован ФСБ во время поездок на территорию страны-агрессора.

Согласно данным Службы, агитатор печатал листовки якобы от украинских националистов с призывами к агрессивным действиям против поляков в Украине. Материалы гражданин получал по Интернету от заказчиков акции, а готовые листовки распространял в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных местах региона, заявляют в СБУ.

Также подозреваемый в соцсети якобы распространял материалы о поддержке боевиков в Донбассе и оправдывал российскую агрессию против Украины. Кураторы агитатора в спецслужбах РФ платили ему за "работу" криптовалютой, утверждают в спецслужбе.

Отмечается, что при обыске в жилье подозреваемого сотрудники СБУ обнаружили "материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий".

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины).

Сегодня, 11 июня, в Черновцах СБУ проводит обыски в офисах общественной организации, которая якобы призывает к "возвращению" Румынии некоторых украинских территорий.