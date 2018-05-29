Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.05.2018, 15:46

Продавцу, избившему пенсионера на Лесной, избрали меру пресечения

Продавцу, избившему пенсионера на Лесной, избрали меру пресечения - Фото
Фото: Facebook/Евгений Карась

Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст.296 УК

Реклама
Реклама

Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму, суд отправил его под домашний арест. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба столичной прокуратуры.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст.296 УК, то есть в грубом нарушении порядка, вызванном явным неуважением к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью и совершенном группой лиц.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

25 мая на территории киевского торгового центра Bazar возле станции метро Лесная 24-летний работник рынка ударил в лицо пожилого мужчину, который сделал ему замечание. 

26 мая правоохранители его задержали. 27 мая несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили его торговую точку и устроили потасовку с полицейскими - пострадали три правоохранителя, 34 человека доставили в полицию.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: метро Лесная, погром, погром на рынке
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Погром на столичном рынке у метро Лесная: задержаны 34 человека
Проишествия Погром на столичном рынке у метро Лесная: задержаны 34 человека
В столкновениях на рынке в Киеве пострадали трое правоохранителей
Проишествия В столкновениях на рынке в Киеве пострадали трое правоохранителей
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 