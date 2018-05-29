Продавцу, избившему пенсионера на Лесной, избрали меру пресечения

Фото: Facebook/Евгений Карась

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Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст.296 УК

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Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму, суд отправил его под домашний арест. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба столичной прокуратуры.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст.296 УК, то есть в грубом нарушении порядка, вызванном явным неуважением к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью и совершенном группой лиц.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

25 мая на территории киевского торгового центра Bazar возле станции метро Лесная 24-летний работник рынка ударил в лицо пожилого мужчину, который сделал ему замечание.

26 мая правоохранители его задержали. 27 мая несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили его торговую точку и устроили потасовку с полицейскими - пострадали три правоохранителя, 34 человека доставили в полицию.