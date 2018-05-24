Прокуратура АР Крым расследует незаконные обыски на полуострове

Фото: Liga.net

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В Бахчисарае и селе Долинное в Крыму оккупанты незаконно провели обыски и похитили Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова

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Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по фактам незаконных обысков и задержаний на временно оккупирорванном полуострове. Об этом сообщает спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного проведения обысков у одного из координаторов "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и крымчанина Эдема Смаилова, а также лишения их свободы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.146, ч.2 ст.162 УК (незаконное лишение свободы и незаконное проникновение в жилище).

В прокуратуре отмечают, что в Бахчисарае и селе Долинное оккупанты 21 мая 2018 года незаконно провели обыски по месту жительства Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова, которые в результате были задержаны по подозрению в причастности к течению Хизб ут-Тахрир, запрещенного в России.

22 мая 2018 года в Симферополе подконтрольный России Киевский районный суд арестовал Мустафаева на 20 суток до 9 июня.