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29.05.2018, 15:03

Прокуратура Крыма объявила заочные подозрения 18 сотрудникам ФСБ

Прокуратура Крыма объявила заочные подозрения 18 сотрудникам ФСБ - Фото
Фото: пресс-служба ГПУ

Всего прокуратура АР Крым открыла около 140 уголовных производств по примерно 250 фактам незаконных задержаний и обысков на оккупированном полуострове

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Прокуратура АР Крым объявила заочные подозрения 18 сотрудникам ФСБ, которые могут быть причастны к преследованиям граждан Украины во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил сотрудник прокуратуры Игорь Поночовный, передает Hromadskeradio.

"Основные подозреваемые - это работники так называемой ФСБ в Крыму, бывшие сотрудники СБУ. Речь идет об уголовных производствах, в частности, Владимира Балуха - это двое следователей ФСБ. Также это другие уголовные производства, которые имеют большой общественный резонанс, широко освещаются в СМИ и где есть возможность получить больше информации", - сказал Поночовный.

Всего прокуратура АРК открыла около 140 уголовных производств по примерно 250 фактам незаконных задержаний и обысков в Крыму. Также Поночовный отметил, что расследование по делам осложняется тем, что украинские следователи нe имеют доступа к оккупированной тeритории. Личности подозреваемых в основном удается устанавливать благодаря правозащитникам и мeдиа, отметил он.

23 мая в оккупированном Крыму делегата Курултая Асана Эгиза похитили, сильно избили, после чего отпустили.

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Теги: фсб в крыму, аресты и обыски, прокуратура крыма, прокуратура АР Крым
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