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09.09.2018, 11:35

Прокуратура обвинила в убийстве сумского депутата его жену

Прокуратура обвинила в убийстве сумского депутата его жену - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В прокуратуре считают, что убийство экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука совершила его жена

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Прокуратура Сумкой области пришла к выводу, что убийство экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука 2 августа совершила его жена.

"В ходе следствия установлено, что между супругами Жук были непростые отношения, женщина неоднократно рассказывала близким людям, что муж применяет к ней физическую силу, некоторое время она проживала отдельно от пострадавшего. При этом, развестись с мужем она не могла, поскольку он угрожал забрать у нее ребенка. Поэтому женщина тщательно спланировала убийство своего мужа", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Два дня назад такую же версию изложила полиция.

2 августа жена Жука отправила 10-летнюю дочь на такси к своей матери. "Женщина подожгла комнату в доме, где отдыхал Анатолий, а сама, чтобы обеспечить себе алиби, поехала с водителем, с которым имела близкие отношения, платить за коммунальные услуги в центр города. Хотя до этого она систематически платила счета через интернет", - указывает прокуратура.

Жук, проснувшись, самостоятельно потушил пожар, позвонил жене, она вернулась домой. Не остановившись на неудачной попытке, женщина взяла его пистолет марки Сz-75, который незаконно хранился у них дома, и трижды выстрелила в Жука, который в тот момент отдыхал во дворе дома.

Сгласно выводам экспертиз, на руке, верхней части джинсов и блузке женщины, в которые она, согласно собранных доказательств была одета в момент совершения преступления, обнаружены следы продуктов выстрела. Причиной пожара в комнате был поджог.

8 августа в полиции сообщили, что жена и дочь Жука пропали, позже стало известно, что они вместе с водителем сбежали в Россию

7 сентября прокуратура области совместно с следственным управлением полиции объявила 31-летней женщине о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Сейчас прокуратура готовит официальные процессуальные документы для объявления подозреваемой в международный розыск и экстрадиции.

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Теги: гпу, происшествие, Анатолий Жук
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