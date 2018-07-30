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30.07.2018, 16:13

Прокуратура: Проректора вуза разоблачили на взятке в 310 тыс грн

Прокуратура: Проректора вуза разоблачили на взятке в 310 тыс грн - Фото
Фото: od.gp.gov.ua

Требовал от предпринимателя взятку за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих

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В прокуратуре Одесской области заявили о разоблачении на взятке в 310 тыс грн проректора одного из одесских государственных университетов. Об этом сообщает пресс-служба университета.

По информации прокуратуры, проректор вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тыс грн от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

В прокуратуре говорят, что "разоблачили" педагога сегодня в его рабочем кабинете, во время передачи первого транша в сумме 62 500 грн.

О задержании или объявлении о подозрении чиновнику, прокуратура ничего не сообщила.

На Закарпатье разоблачили прокурора Мукачевской прокуратуры при получении $600 взятки. 

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Теги: одесса, взятка, вуз, университет, проректор
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