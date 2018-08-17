Прокуроры не будут поддерживать иск маршрутчика против бойца АТО

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

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Запорожский водитель маршрутки, который отказал бойцу в бесплатном проезде, решил осудить его за побои

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Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура не будет поддерживать обвинение в иске водителя запорожской маршрутки против ветерана АТО, между которыми произошла драка после того, как водитель отказался везти экс-бойца бесплатно. Об этом Луценко сообщил в Facebook.

"Благодаря ФБ узнал о попытке осудить ветерана, который потерял в АТО руку. Запорожский водитель маршрутки, который отказал бойцу в бесплатном проезде, решил еще и осудить защитника Украины за побои, "нанесенные кулаками левой и правой рук". Ложь очевидная и позорная. Правой руки у бойца нету. Справедливость восстановлена. Прокуратура отказалась от поддержки обвинения", - написал Луценко.

Как сообщает запорожское издание Forpost, инцидент произошел в сентябре 2017 года.

Водитель маршрутки №75 отказался везти Святослава-Андрея Грушевского по льготному удостоверению и хамил ему во время пути. Затем между ними завязался словесный конфликт, который закончился потасовкой.

По словам начальника управления транспорта Александра Власюка, военный ударил маршрутчика ногой, и он оказался в больнице с тройным переломом носа. У бойца батальона Донбасс была разбита губа и наложены швы.

Последствием этого происшествия стали несколько акций участников АТО под стенами горсовета.