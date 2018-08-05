Пропала справка о смерти одного из убитых в ЦАР работников росСМИ

Россия Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Друг одного из трех убитых в Центральной Африке российских журналистов, которые хотели попасть на базу ЧВК Вагнера, заявил о пропаже документа

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Потерялось подписанное консулом России в Центральной Африке свидетельство о смерти Орхана Джемаля - одного из трех работников росСМИ, которые накануне погибли, снимая сюжет о ЧВК Вагнера. Об этом сообщил российский журналист и друг убитого Максим Шевченко на своей странице в Facebook.

"В это невозможно поверить, но родственникам сказали, что "потеряли" заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР. Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока они соизволят прислать диппочтой новое" – сказал он.

Заключение о смерти могло потеряться при перевозке тел иностранной авиакомпанией, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в Париж и из Парижа", - написала Захарова в комментарии к сообщению Шевченко.

Кроме того, Шевченко написал, что "мстительность тупых властей, не знавших, что делать с Орханом при жизни, не знает предела".

На это Захарова ответила: "Не знаю, кто такие "тупые власти", но российское посольство в ЦАР, Следственный Комитет и МИД на связи для восстановления документа".

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31 июля сообщалось, что в Центральноафриканской Республике погибли граждане России - журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Погибшие снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК Вагнер - это был совместный проект ЦУР и Расторгуева.