Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.08.2018, 21:55

Пропала справка о смерти одного из убитых в ЦАР работников росСМИ

Пропала справка о смерти одного из убитых в ЦАР работников росСМИ - Фото
Россия Фото: iStock/Global Images Ukraine

Друг одного из трех убитых в Центральной Африке российских журналистов, которые хотели попасть на базу ЧВК Вагнера, заявил о пропаже документа

Реклама
Реклама

Потерялось подписанное консулом России в Центральной Африке свидетельство о смерти Орхана Джемаля - одного из трех работников росСМИ, которые накануне погибли, снимая сюжет о ЧВК Вагнера. Об этом сообщил российский журналист и друг убитого Максим Шевченко на своей странице в Facebook.

"В это невозможно поверить, но родственникам сказали, что "потеряли" заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР. Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока они соизволят прислать диппочтой новое" – сказал он.

Заключение о смерти могло потеряться при перевозке тел иностранной авиакомпанией, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в Париж и из Парижа", - написала Захарова в комментарии к сообщению Шевченко.

Кроме того, Шевченко написал, что "мстительность тупых властей, не знавших, что делать с Орханом при жизни, не знает предела".

На это Захарова ответила: "Не знаю, кто такие "тупые власти", но российское посольство в ЦАР, Следственный Комитет и МИД на связи для восстановления документа".

Читайте также: Фатальная поездка журналистов росСМИ к ЧВК в Африку: подробности

31 июля сообщалось, что в Центральноафриканской Республике погибли граждане России - журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Погибшие снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК Вагнер - это был совместный проект ЦУР и Расторгуева. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чвк вагнера, журналисты, цар, вагнеровцы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Альпах разбился самолет: погибли 20 человек - СМИ
Мир В Альпах разбился самолет: погибли 20 человек - СМИ
В Днепре мужчина на катере врезался в ресторан
Происшествия В Днепре мужчина на катере врезался в ресторан
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 