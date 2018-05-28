Пропавшего под Мариуполем военного до сих пор ищут - штаб

Фото: пресс-служба Минобороны

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Ранее сегодня представитель пресс-центра операции объединенных сил заявил, что военнослужащий сам пришел в расположение бригады

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Морского пехотинца 36-й отдельной бригады, который пропал вчера в ходе столкновения с боевиками возле Павлополя, до сих пор ищут. Об этом в комментарии Hromadske сообщил представитель пресс-центра операции объединенных сил Виктор Шубец.

Ранее сегодня он же в эфире 112 Украина заявил, что военнослужащий сам пришел в расположение бригады.

«По состоянию на 8 утра мне из источников стало известно, что он нашелся, но вот по состоянию на 12:00 мне официально сообщили, что его до сих пор ищут. Произошла такая досадная ошибка», - сказал Шубец.

Детали выясняются.

27 мая на мариупольском направлении во время боевого столкновения пропал военный. В результате этого боя террористы понесли потери - двое уничтожены и один ранен.