Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 12:24

Пропавшего под Мариуполем военного до сих пор ищут - штаб

Пропавшего под Мариуполем военного до сих пор ищут - штаб - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Ранее сегодня представитель пресс-центра операции объединенных сил заявил, что военнослужащий сам пришел в расположение бригады

Реклама
Реклама

Морского пехотинца 36-й отдельной бригады, который пропал вчера в ходе столкновения с боевиками возле Павлополя, до сих пор ищут. Об этом в комментарии Hromadske сообщил представитель пресс-центра операции объединенных сил Виктор Шубец.

Ранее сегодня он же в эфире 112 Украина заявил, что военнослужащий сам пришел в расположение бригады.

«По состоянию на 8 утра мне из источников стало известно, что он нашелся, но вот по состоянию на 12:00 мне официально сообщили, что его до сих пор ищут. Произошла такая досадная ошибка», - сказал Шубец.

Детали выясняются.

27 мая на мариупольском направлении во время боевого столкновения пропал военный. В результате этого боя террористы понесли потери - двое уничтожены и один ранен. 

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: операция Объединенных сил, мариуполь, виктор шубец, морской пехотинец, павлополь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Пропавший во время боя под Мариуполем военный нашелся - штаб
Проишествия Пропавший во время боя под Мариуполем военный нашелся - штаб
Вместо АТО в Донбассе начинается операция Объединенных сил
Политика Вместо АТО в Донбассе начинается операция Объединенных сил
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 