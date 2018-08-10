Пропавший 8 августа в Донбассе военный погиб как герой, - штаб

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Дмитрий Украинский прикрывал отход боевых товарищей, попавших в засаду

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Стала известна судьба военнослужащего объединенных сил, с которым была потеряна связь во время выполнения боевой задачи 8 августа 2018 года. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ООС.

Разведчик Дмитрий Украинский погиб, его тело попало в руки оккупантов.

8 августа в составе разведывательной группы Украинский выполнял разведзадание в так называемой "серой" зоне. Он был командиром группы прикрытия и, когда понял, что попал в засаду, принял бой. Основная группа, получив от Украинского сообщение о засаде, начала отход.

Дмитрий Украинский вместе с военнослужащим, которому только исполнилось 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Выяснив, что основная группа отошла и получив приказ на отход, он остался сдерживать врага и приказал отходить 19-летнему разведчику.

Младший сержант Дмитрий Михайлович Украинский погиб как герой, за мужество и героизм в ходе выполнения боевой задачи он представлен к государственной награде посмертно.

9 августа в районе проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий, двое получили ранения.