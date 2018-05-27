Пропавший иностранный фанат найден: его забрал к себе киевлянин

Фото: Нацполиция Киева

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Местный житель забрал к себе домой норвежца, чтобы с ним ничего не случилось

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Полиция нашла разыскиваемого футбольного фаната из Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Согласно сообщению, об исчезновении болельщика, который прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов, сегодня сообщили его друзья.

Отмечается, что вскоре в дежурную часть позвонил киевлянин и сказал, что недалеко от станции метро Кловская он обнаружил нетрезвого иностранца и забрал его к себе домой, чтобы с гостем столицы ничего не случилось.

Также сказано, что в данный момент мужчина доставлен в Печерское управление полиции и с ним общаются полицейские.

Сегодня в Госпогранслужбе сообщили, что на утро 27 мая более половины футбольных болельщиков уже выехали из Украины. В целом сотрудники в Украину прибыли почти 25 тыс. болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА.



Вчера в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За титул боролись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы выиграли со счетом 3:1.