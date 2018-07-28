Пропавшую в Киеве 16-летнюю девушку с Закарпатья нашли мертвой

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Тело несовершеннолетней обнаружено в лесополосе на столичной Оболони

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В Оболонском районе Киева на улице Вышгородской обнаружили тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно сообщению, о пропаже жительницы Закарпатской области заявила накануне ее сестра, которая проживает в Киеве. Она рассказала, что девушка вышла из дома и не вернулась. Полиция приступила к поиску пропавшей несовершеннолетней.

"Около трех часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это – 16-летняя жительница Закарпатской области", – сказано в сообщении Нацполиции.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК).

Полиция разыскивает причастных к преступлению.

14 июня в Кривом Роге возле 9-й горбольницы обнаружено тело женщины без одежды.