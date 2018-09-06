Псевдовыборы нового главаря террористов пройдут в ноябре - росСМИ

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По данным российских пропагандистов, так называемые выборы главаря террористов в ОРДО запланированы на 6-7 ноября

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Нового главаря террористической организации ДНР могут "избрать" в начале ноября. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным российских пропагандистов, "законодательство "ДНР" предусматривает проведение выборов в срок, не превышающий 60 дней после принятия решения об их проведении.

"Таким образом, нового главу республики могут избрать уже в первой половине ноября, возможно 6-7 числа", - сказал источник.

По его словам, местны "депутатам" предстоит обсудить и утвердить дату голосования на заседании "народного совета" 7 сентября.

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