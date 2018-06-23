Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.06.2018, 09:26

Пьяный водитель насмерть сбил двух женщин в Кривом Роге: фото

Пьяный водитель насмерть сбил двух женщин в Кривом Роге: фото - Фото
Фото: 1kr.ua

Сегодня утром 26-летний водитель автомобиля Nissan сбил двух женщин, после чего его машина вылетела в кювет

Реклама
Реклама

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 23 июня предположительно пьяный водитель насмерть сбил двух женщин. Об этом сообщает Первый Криворожский.

ДТП произошло сегодня в 04:00 утра на улице Светлогорской.

По информации местных СМИ, 26 летний водитель автомобиля Nissan в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, после чего автомобиль вылетел в кювет.

"Водитель выжил. Он изрядно пьян. Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.

Ранее сообщалось, что на трассе под Киевом на Гостомельском шоссе столкнулись Honda, Hyundai и маршрутка. В результате травмы различной степени тяжести получили девушка и мужчина.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, кривой рог, пьяный водитель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Польше автобус попал в ДТП, чтобы не сбить косулю
Мир В Польше автобус попал в ДТП, чтобы не сбить косулю
В Карпатах четыре человека попали в больницу из-за укусов змей
Происшествия В Карпатах четыре человека попали в больницу из-за укусов змей
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 