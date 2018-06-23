Пьяный водитель насмерть сбил двух женщин в Кривом Роге: фото

Фото: 1kr.ua

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Сегодня утром 26-летний водитель автомобиля Nissan сбил двух женщин, после чего его машина вылетела в кювет

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В Кривом Роге Днепропетровской области утром 23 июня предположительно пьяный водитель насмерть сбил двух женщин. Об этом сообщает Первый Криворожский.

ДТП произошло сегодня в 04:00 утра на улице Светлогорской.

По информации местных СМИ, 26 летний водитель автомобиля Nissan в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, после чего автомобиль вылетел в кювет.

"Водитель выжил. Он изрядно пьян. Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.

Ранее сообщалось, что на трассе под Киевом на Гостомельском шоссе столкнулись Honda, Hyundai и маршрутка. В результате травмы различной степени тяжести получили девушка и мужчина.