Работник колонии в Сумской области продавал наркотики - СБУ

Фото: СБУ

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По версии СБУ, родственники заключенных платили за наркотики на банковскую карточку

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В Сумской области задержали начальника одного из отделений отдела социально-исправительной работы Роменской исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

По информации СБУ, сотрудник колонии систематически поставлял заключенным наркотики. Деньги за них он получал от родственников заключенных на банковский счет. Одна такая передача стоила около двух тысяч гривень.

Служащего задержали после попытки пронести на территорию колонии около 140 гр каннабиса.

Открыто уголовное дело, идут следственные действия.

В конце июня этого года на сбыте амфетамина был задержан сотрудник управления патрульной полиции Киева.