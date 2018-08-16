Радиоэлектронное оружие РФ в Донбассе: МИД представит факты

Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

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В МИД подчеркнули, что страна-агрессор РФ РФ в очередной раз прибегает к эскалации

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Украина на всех международных площадках представит подтвержденные специальной мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления в Донбассе российских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Twitter.

"Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления в Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что зафиксированные ОБСЕ четыре новейшие и сложные системы радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении Вооруженных сил РФ, "являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации".

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм, - ред.) на территории объектов, которые расположены во временно оккупированном Хрустальном, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска.