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16.08.2018, 22:55

Радиоэлектронное оружие РФ в Донбассе: МИД представит факты

Радиоэлектронное оружие РФ в Донбассе: МИД представит факты - Фото
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

В МИД подчеркнули, что страна-агрессор РФ РФ в очередной раз прибегает к эскалации

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Украина на всех международных площадках представит подтвержденные специальной мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления в Донбассе российских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Twitter.

"Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления в Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что зафиксированные  ОБСЕ четыре новейшие и сложные системы радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении Вооруженных сил РФ, "являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации".

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм, - ред.) на территории объектов, которые расположены во временно оккупированном Хрустальном, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска.

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Теги: МИД, война в донбассе, российские системы радиоэлектронной борьбы
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