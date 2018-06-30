Ранение замкома десантников: не пырнули ножом, а досадный случай

Вечером 27 июня в Житомире возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковник Павел Щербань. После проверки выяснилось, что ранение получено в результате "досадного несчастного случая". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования ДШВ ВСУ.
Отмечается, что характер ранений "опровергает причастность к случаю других людей".
Угрозы для жизни офицера нет. Он был госпитализирован с ножевым ранением брюшной полости.
Ранение замкома десантников: не нападение, а досадный несчастный случай