Ранение замкома десантников: не пырнули ножом, а досадный случай

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Десантно-штурмовые войска заявляли, что замкома получил ножевое ранение; теперь оказалось, что это был "несчастный случай"

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Вечером 27 июня в Житомире возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковник Павел Щербань. После проверки выяснилось, что ранение получено в результате "досадного несчастного случая". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования ДШВ ВСУ.

Отмечается, что характер ранений "опровергает причастность к случаю других людей".

Угрозы для жизни офицера нет. Он был госпитализирован с ножевым ранением брюшной полости.

Ранение замкома десантников: не нападение, а досадный несчастный случай