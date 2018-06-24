Расстрел семьи в Харькове: подозреваемого схватили

На выезде из Харькова полиция задержала мужчину, подозреваемого в расстреле семьи: мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Согласно сообщению, свидетели рассказали, что у подъезда дома был подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанное авто задержали у станции метро Киевская. В салоне обнаружено огнестрельное оружие.
Также сказано, что сейчас на месте убийства работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента и мотивы преступления устанавливаются.
Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Фото: Нацполиция
24 июня в одном из домов Харькова расстреляли семью: 40-летние мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали.
Также сегодня ночью в Киеве между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного - ранил.