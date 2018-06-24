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24.06.2018, 18:36

Расстрел семьи в Харькове: подозреваемого схватили

Расстрел семьи в Харькове: подозреваемого схватили - Фото
Фото: Нацполиция

В автомобиле задержанного обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие

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На выезде из Харькова полиция задержала мужчину, подозреваемого в расстреле семьи: мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, свидетели рассказали, что у подъезда дома был подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанное авто задержали у станции метро Киевская. В салоне обнаружено огнестрельное оружие.

Также сказано, что сейчас на месте убийства работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента и мотивы преступления устанавливаются.

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. 

Фото: Нацполиция

24 июня в одном из домов Харькова расстреляли семью: 40-летние мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали. 

Также сегодня ночью в Киеве между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного - ранил.

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Теги: убийство, подозреваемый, расстрел, убийца, расстрел семьи
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