Расстрел семьи в Харькове: подозреваемого схватили

Фото: Нацполиция

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В автомобиле задержанного обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие

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На выезде из Харькова полиция задержала мужчину, подозреваемого в расстреле семьи: мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, свидетели рассказали, что у подъезда дома был подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанное авто задержали у станции метро Киевская. В салоне обнаружено огнестрельное оружие.

Также сказано, что сейчас на месте убийства работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента и мотивы преступления устанавливаются.

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Фото: Нацполиция

24 июня в одном из домов Харькова расстреляли семью: 40-летние мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали.

Также сегодня ночью в Киеве между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного - ранил.