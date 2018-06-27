Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 00:08

Расстрел семьи в Харькове: подозреваемый арестован

Расстрел семьи в Харькове: подозреваемый арестован - Фото
Подозреваемый в двойном убийстве (фото - hk.npu.gov.ua)

Суд избрал для фигуранта содержание под стражей в течение 2 месяцев без права внесения залога

Реклама
Реклама

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 42-летнему харьковчанину, подозреваемому в убийстве мужа и его бывшей жены якобы из-за долга в $100 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд избрал для фигуранта содержание под стражей в течение 2 месяцев без права внесения залога.

24 июня в одном из домов Харькова расстреляли семью: мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали.  Вечером того же дня на выезде из Харькова полициязадержала подозреваемого. В салоне автомобиля обнаружили огнестрельное оружие.

25 июня полиция обнародовала мотив подозреваемого - он утверждает, что убитый был должен ему  $100 тысяч и не собирался их возвращать.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Харьков, двойное убийство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Расстрел семьи в Харькове: полиция назвала мотив подозреваемого
Происшествия Расстрел семьи в Харькове: полиция назвала мотив подозреваемого
В Харькове мусоровоз сбил 13-летнюю девочку
Происшествия В Харькове мусоровоз сбил 13-летнюю девочку
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 