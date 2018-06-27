Расстрел семьи в Харькове: подозреваемый арестован

Подозреваемый в двойном убийстве (фото - hk.npu.gov.ua)

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Суд избрал для фигуранта содержание под стражей в течение 2 месяцев без права внесения залога

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Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 42-летнему харьковчанину, подозреваемому в убийстве мужа и его бывшей жены якобы из-за долга в $100 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд избрал для фигуранта содержание под стражей в течение 2 месяцев без права внесения залога.

24 июня в одном из домов Харькова расстреляли семью: мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали. Вечером того же дня на выезде из Харькова полициязадержала подозреваемого. В салоне автомобиля обнаружили огнестрельное оружие.

25 июня полиция обнародовала мотив подозреваемого - он утверждает, что убитый был должен ему $100 тысяч и не собирался их возвращать.