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02.07.2018, 18:15

Разбой в Киеве: ограблен офис рынка, женщине прострелили ноги

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Два человека в масках и темной одежде ворвались в офис, открыли стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись

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В Шевченковском районе Киева двое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на офис арендодателей помещений на рынке, вследствие чего женщина получила огнестрельные ранения ног. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Нападение произошло около 13:00. Как предварительно установили полицейские, два человека в масках и темной одежде ворвались в офис, открыли стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и убежали.

С рынка, по данным полиции, злоумышленники уехали на автомобиле ВАЗ, который позже патрульные нашли на улице Дегтяревской.

Вечером 27 июня в Житомире возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковник Павел Щербань.

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Теги: разбойное ограбление, рынок, разбойное нападение, шулявка
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