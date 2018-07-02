Разбой в Киеве: ограблен офис рынка, женщине прострелили ноги

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Два человека в масках и темной одежде ворвались в офис, открыли стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись

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В Шевченковском районе Киева двое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на офис арендодателей помещений на рынке, вследствие чего женщина получила огнестрельные ранения ног. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Нападение произошло около 13:00. Как предварительно установили полицейские, два человека в масках и темной одежде ворвались в офис, открыли стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и убежали.

С рынка, по данным полиции, злоумышленники уехали на автомобиле ВАЗ, который позже патрульные нашли на улице Дегтяревской.

Вечером 27 июня в Житомире возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковник Павел Щербань.