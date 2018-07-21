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21.07.2018, 07:28

Разрешение за деньги: задержан заммэра Камянки-Днестровской - ГПУ

Разрешение за деньги: задержан заммэра Камянки-Днестровской - ГПУ - Фото
Фото: Лариса Сарган/Facebook

Чиновник якобы получил взятку взамен за выдачу разешений на размещения временных зданий для торговли

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По подозрению во взяточничестве задержали заместителя главы города Камянка-Днестровская. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Его задержали при получении $2 тысяч.

Деньги чиновник якобы вымогал за решение вопроса по предоставлению разрешения на размещения врменных зданий на территории города. В ходе обыска нашли и изъяли $2 тысячи и 58 тысяч гривень.

Идут следственные действия, чиновник задержан. 

19 июля Мэру города Сколе Владимиру Москалю, задержанному якобы на взятке, сообщили о подозрении в получении незаконных 68 тысяч гривень. 

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Теги: взятка, Камянка-Днестровская, заместитель мэра
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