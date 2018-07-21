Разрешение за деньги: задержан заммэра Камянки-Днестровской - ГПУ

По подозрению во взяточничестве задержали заместителя главы города Камянка-Днестровская. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Его задержали при получении $2 тысяч.
Деньги чиновник якобы вымогал за решение вопроса по предоставлению разрешения на размещения врменных зданий на территории города. В ходе обыска нашли и изъяли $2 тысячи и 58 тысяч гривень.
Идут следственные действия, чиновник задержан.
19 июля Мэру города Сколе Владимиру Москалю, задержанному якобы на взятке, сообщили о подозрении в получении незаконных 68 тысяч гривень.