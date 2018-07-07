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07.07.2018, 22:34

Разрыв миномета: медики рассказали о состоянии раненых

Разрыв миномета: медики рассказали о состоянии раненых - Фото
Иллюстративное фото: пресс-центр Минобороны

Пострадавших военных ожидают новые операции и длительная реабилитация

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Медикам Львовского военного госпиталя удалось стабилизировать состояние трех военнослужащих, получивших тяжелые ранения при взрыве миномета на Ровенском военном полигоне. Об этом сообщил руководитель регионального медиа-центра Минобороны Александр Поронюк, передает Укринформ.

"Накануне их прооперировали, все трое находятся в сознании в стабильно тяжелом состоянии ", - отметил Поронюк.

Медики отмечают, что раненых ожидают новые операции и длительная реабилитация.

6 июля 2018 года в 05:45 на полигоне ВСУ в Ровенской области во время учений разорвало миномет. Погибли трое военных, девятеро ранены. Основная версия, по данным Минобороны: нарушение мер безопасности. Президент Петр Порошенко запретил использовать такие минометы до конца расследования. По словам спикера ОК Запад Анатолия Прошина, разорвало миномет Молот.

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Теги: ВСУ, миномет, раненые, полигон, ровенская область
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