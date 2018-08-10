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10.08.2018, 21:41

РФ строит опорные пункты в "серых" зонах в Донбассе - СЦКК

РФ строит опорные пункты в "серых" зонах в Донбассе - СЦКК - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вооруженные формирования РФ продолжают наращивать количество вооружений вблизи линии разграничения

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Наблюдатели СММ ОБСЕ вынуждены признать, что, пользуясь так называемым перемирием, оккупационные войска безнаказанно строят опорные пункты в "серых" зонах. Об этом сообщается в Facebook штаба ООС.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что СММ ОБСЕ подтвердила резкое увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и зарегистрировала многочисленные факты перемещения колонн военных грузовиков через неконтролируемой участок российско-украинской границы в сторону оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В то же время вооруженные формирования РФ продолжают наращивать количество вооружений и личного состава вблизи линии разграничения.

Только 6 августа беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обнаружил 35 танков Т-72 вблизи поселка Терновое и 10 танков Т-72 у поселка Покровка Донецкой области - за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству Украины районах.

В тот же день в указанном районе наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили развертывание вооруженными формированиями РФ радиолокационной станции и огневых средств противовоздушной обороны.

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Теги: смм обсе, война в донбассе
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