РФ завела дела на задержанных в Азовском море украинских рыбаков

Катер береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ (фото - скриншот видео)

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Двух украинских рыбаков российские пограничники задержали 10 мая 2018 года якобы за браконьерство

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Российские оккупанты открыли уголовные дела против двух украинских рыбаков, задержанных пограничниками РФ в Азовском море 10 мая 2018 года. Украинцам вменяют "браконьерство", сообщает рупор кремлевской пропаганды ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ.

Как утверждают российские силовики, рыбаков якобы без документов задержали, когда они на моторной лодке подошли со стороны Украины к месту, где "ранее установили незаконные орудия лова – ставные сети".

Украинцев доставили в порт Ейска Краснодарского края, на их лодку наложен арест. По данным источников, задержанные взяты под стражу, их должны были перевезти в изолятор в Краснодаре.

Дела против рыбаков открыты по ч. 1 ст. 258.1 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов; до 2 лет тюрьмы) и ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенные организованной группой; до 7 лет тюрьмы).

4 мая 2018 года у берегов временно аннексированного Крыма оккупанты задержали "за незаконный промысел камбалы-калкана" украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Против капитана плавсредства сфабриковано уголовное производство, его арестовали.