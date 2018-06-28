Россия незаконно выселила из Крыма не менее 2425 человек

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Кроме того 4,7 тысяч заключенных украинцев были перемещены из Крыма в РФ с целью выдворения их, запрета на возвращение в Крым, после освобождения

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Количество незаконно выселенных из Крыма жителей составляет не менее 2425 человек, кроме того 4,7 тысяч заключенных украинских граждан были перемещены из Крыма на территорию РФ с целью выдворения их, запрета на возвращение в Крым, после освобождения. Об этом заявил адвокат, эксперт общественной организации Региональный центр прав человека Роман Мартыновский, в Страсбурге, передает Укринформ.

"Всего за период с июля 2014 до мая 2018 года судами Крыма было вынесено свыше 9,5 тысяч решений по делам, связанным с нарушение миграционных правил. Первые случаи выдворения начались в июле 2014 года. Нами идентифицировано на сегодняшний день 2425 человек, которые были выдворены с территории Крыма", - сообщил правозащитник.

По его словам, выдворение осуществляется двумя способами. Первый – это т.н. контролируемый самостоятельный выезд, когда лицо обязано покинуть территорию на протяжении пяти суток с момента вступления в законную силу решения суда. Второй, более жесткий способ, предусматривает помещение лиц в центр временного содержания иностранных граждан и называется "принудительное выдворение".

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"В Крыму таких центров нет, поэтому все лица, к которым применяется мера принудительного выдворения, перемещаются с Крыма на территорию РФ. Мы идентифицировали пять таких центров, где содержались граждане Украины, иностранные граждане и лица без гражданства. Срок содержания в таких учреждениях составляет до полутора лет", - сказал Мартыновский.

Еще один «метод зачистки территории Крыма» касается перемещения, депортации заключенных украинских граждан с территории Крыма на территорию РФ, якобы для отбывания наказания.

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"После освобождения практически всех минюст РФ признает лицами, пребывание которых нежелательно на территории РФ, они также подлежат депортации с запретом на въезд в РФ и Крым на 5, 10 лет", - рассказал адвокат.

По его словам, количество таких граждан составляет не менее 4,7 тысяч человек.