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27.06.2018, 18:47

Россия перебросила около 40 военных катеров в Азовское море

Россия перебросила около 40 военных катеров в Азовское море - Фото
Вадим Скибицкий

Это преимущественно катера ФСБ и военные катера

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Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море. Об этом сообщил в эфире 5 канала представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Это преимущественно катера ФСБ и военные катера.

По словам Скибицкий, до начала оккупации Крыма и военной агрессии со стороны РФ Украина так и не договорилась о морских границах с восточным соседом. Это касается границы в Азовском море и в Керченском проливе - ее нет.

Он напомнил, что в 2003 году Украина подписала с РФ международный двусторонний договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В документе говорится, что Азовское море - это внутренние воды Украины и Российской Федерации. По договору, торговые суда и военные корабли под флагом Украины или России могут свободно находиться в любой точке Азовского моря и Керченском проливе. По поводу угрозы наступления России с моря, то Скибицкий сказал, что такая угроза существует, но на сегодня у РФ для этого недостаточно судов.

21 июня сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла в Николаевской области то, что силовое ведомство называет агентурной сетью Генштаба армии России. 

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Теги: Вадим Скибицкий, азовское море, керченский пролив, вмс рф
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