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31.07.2018, 12:22

Россия у границы готовятся к активным боевым действиям - Турчинов

Россия у границы готовятся к активным боевым действиям - Турчинов - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Масштабные провокации против страны со стороны России возможны в любой момент, заявил секретарь СНБО

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Страна-оккупант Российская Федерация неподалеку от границы с Украиной готовится к активным боевым действиям. Об этом заявил в интервью журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.

"Нам известен расклад ВС РФ вдоль нашей границы. Они готовятся к активным боевым действиям", - сказал он.

Турчинов подчеркнул, что Украина должна быть готова к масштабным провокациям "в любой момент".

По его словам, приоритетом России пока остается внутренняя дестабилизация в Украине и попытка повлиять на результаты президентских и парламентских выборов, но и масштабные военные действия против ВСУ также не исключены.

"Концентрация войск на востоке и юге свидетельствует о том, что Россия не снимает с повестки дня вопрос военного давления на Украину", - добавил он.

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В середине апреля 2018 года секретарь СНБО сообщил, что в любой момент против Украины могут быть задействованы 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тысячи танков, 11 тысяч бронемашин, около 4 тысяч артсистем и более 1 тысячи реактивных систем залпового огня.

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Теги: граница, александр турчинов, война в донбассе, угроза
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