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18.06.2018, 15:06

Россия усиливает боевиков в Донбассе "казачьим войском" - ГУР

Россия усиливает боевиков в Донбассе "казачьим войском" - ГУР - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

По данным разведки, кандидатам обещают повышенное денежное обеспечение и обеспечение парадной формой

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Российское командование осуществляет усиление оккупационных войск на мариупольском направлении за счет подразделений из состава "МВД" террористической организации ДНР и военизированных формирований "Приазовского казачьего войска". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, проводится интенсивная агитация среди населения временно оккупированных территорий и боевиков с целью ускорения комплектования подразделений этих "казаков". Во время пропагандистских мероприятий, кандидатам обещают повышенное денежное обеспечение и обеспечение вещевым имуществом - парадной формой.

"В то же время для потенциальных т.н. казаков подписание каких-либо контрактов не предусмотрено. Зачисление кандидатов на все виды обеспечения, в т.ч. денежное будет осуществляться только после прохождения ими двухнедельного испытательного срока на передовой", - передает ГУР.

Ранее сегодня сообщалось, что боевик террористической организации ДНР приговорен к 11 годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества. 

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Теги: cводка оос, боевики, казаки, разведка, Донбасс
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