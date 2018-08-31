РосСМИ сообщили, кто заменит ликвидированного Захарченко

Дмитрий Трапезников Фото: сайты боевиков

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Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко

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Главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко, уничтоженного сегодня в Донецке, заменит "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из "депутатов ДНР".

"Исполнять обязанности главы ДНР временно будет, по предварительной информации, Дмитрий Трапезников", - сказал "депутат".

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства главаря ДНР.

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением главаря террористов ДНР Александра Захарченко.