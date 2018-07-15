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15.07.2018, 15:14

С начала года на водоемах в Украине погибли около 600 человек

С начала года на водоемах в Украине погибли около 600 человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киеве за один день 13 июля спасатели дважды получали вызовы с информацией, что в Днепре найдены тела утопленников

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С начала года в Украине на водоемах погибли около 600 человек. С начала июля уже зафиксировано 70 случаев, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве за один день 13 июля спасатели дважды получали вызовы с информацией, что в Днепре найдены тела утопленников. В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пятерых утопленников, в частности, - подростка 12 лет.

В связи с такой статистикой, ГСЧС напоминает: купаться разрешается только в специально оборудованных местах; нельзя нырять в незнакомых местах; нельзя оставлять детей без присмотра у водоемов; нельзя заплывать далеко; нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; нельзя приближаться к суднам, лодкам, катерам, которые проходят мимо; температура воды должна быть не ниже +17 °С; плавать в воде рекомендуется не дольше 20 минут.

25 июня в районе яхт-клуба в Заводском районе Николаева 14-летняя школьница, которая не умела плавать, прыгнула с пирса и утонула

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Теги: ГСЧС, утопленники, количество утонувших
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