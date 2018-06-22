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22.06.2018, 08:42

С начала года в Украине обнаружили более 4 тысяч нелегалов

С начала года в Украине обнаружили более 4 тысяч нелегалов - Фото
иммигранты

В ГМС рассказали, что с начала года 305 человек обратились с заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите

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В течение первых пяти месяцев 2018 года в Украине выявлено 4194 нелегальных мигранта. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.

За январь-май службой установлено 4194 нелегальных мигранта, прибывших в Украину, тогда как за весь 2017 год эта цифра составила 9678 человек, 2016 год - 6390 человек, 2015 год - 5111 человек, а в 2014 году - 3518 человек.

В то же время в ГМС рассказали, что с начала года 305 человек обратились с заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите. За этот же период такой статус получили 23 человека.

Также отмечается, что в 2017 году признания беженцем или дополнительной защиты просило 771 лицо, получили такой статус - 95; в 2016 году - 656 обратились, 71 лицо получило; в 2015 году - обратились 1433 лица, получили 167; 2014 году - 1173 обращались, 327 получили.

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Чаще всего обращались с просьбами о признании беженцами или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, граждане таких стран - Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Вьетнам, Армения, Гвинея, Грузия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Конго, Ливия, Нигерия, Пакистан, Палестина, Россия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка.

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Теги: Украина, гмс, мигранты
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