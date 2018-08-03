Самосожжение в Симферополе: крымский татарин в больнице - видео

Фото: ru.krymr.com

commenthover

У Ватана Карабаша ожоги 10% кожи

Реклама

Реклама

Совершивший попытку самосожжения в центре Симферополя крымский татарин Ватан Карабаш получил ожоги 10% кожи. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Рината Шаймарданова, который посетил Карабаша в ожоговом отделении 6 городской больницы Симферополя.

"У Ватана ожоги 10% кожи. Сейчас его намазали обеззараживающими и заживляющими мазями, сделали укол обезболивающего. Врачи говорят о том, что как минимум четыре дня он будет находиться в больнице, после чего будут делать еще один осмотр. Его состояние сейчас стабильное", - сказал Шаймарданов.

3 августа в центре Симферополя Ватан Карабаш пытался совершить акт самосожжения. Он облился горючей жидкостью и поджог себя, однако собравшимся удалось потушить огонь. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.