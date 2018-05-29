САП передала в суд обвинительный акт против экс-прокурора Суса

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Подольский райсуд Киева обвинительный акт против бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура 25 мая по материалам досудебного расследования НАБУ направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении экс-заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.
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25 июля 2017 года Суса задержали в аэропорту Борисполь. Экс-прокурору, уволенному из ГПУ в апреле 2017-го, сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании ложной информации.
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В феврале 2018 года суса арестовали без права внесения залога.