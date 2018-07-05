Сайт знакомств: в Киеве мошенники выманили у американки $1,5 млн

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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СБУ помогла ФБР расследовать дело и поймать злоумышленников

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Сотрудники Службы безопасности при содействии американского Федерального бюро расследований разоблачили схему интернет-мошенничества, в реузльтате которого гражданка США лишилась $1,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили оперативники, граждане африканской страны создали в одной из соцсетей фейковую страницу знакомств. От имени якобы работающего в Украине американского бизнесмена они познакомились с женщиной из Соединенных Штатов.

"Бизнесмен" пожаловался на проблемы с украинскими правоохранителями, которые не позволяют ему вернуться в США. Чтобы помочь ему решить проблемы женщина перечислила $1,5 млн – на счет злоумышленников.

Как сообщает СБУ, во время обыска у иностранцев обнаружили компьютерную технику, с помощью которой они вели переписку, а также банковские документы, подтверждающие получение средств.

Двое организаторов схемы подозреваются в мошенничестве. Шевченковский суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

4 июля в Херсоне задержали 26-летнюю женщину по подозрению в попытке продажи своего трехмесячного сына. Она планировала продать ребенка за 210 тыс. ггрн. На вырученные средства женщина якобы собиралась приобрести дом.