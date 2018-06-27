СБУ инсценировала убийство общественного активиста

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Бизнесмен из Киева хотел запугать жителей села в Черкасской области, которые требовали от него увеличить плату за паи, сообщили в СБУ

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В СБУ заявили, что благодаря имитации предотвратили заказное убийство общественного активиста и еще двух человек, которые отстаивали права жителей села в одном из районов Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, бизнесмен из Киева, семья которого имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей, заказал убийство трех человек. В СБУ утверждают, что таким образом бизнесмен хотел запугать жителей села, которые требовали увеличить плату за паи.

По данным СБУ, злоумышленник заказал убийство представителя общественного объединения "Самооборона Майдана Черкасской области", председателя одного из сельских советов района и ее близкого родственника.

В спецслужбе говорят, что задокументировали встречу заказчика с киллером, который сообщил правоохранителям о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием.

Сотрудники СБУ сымитировали исчезновение активиста. В дальнейшем в окрестностях Киева инсценировали его убийство: выкопали яму для захоронения, на фоне которой сделали несколько постановочных фотографий с телом мужчины со следами насильственной смерти.

Оперативники спецслужбы задокументировали передачу заказчиком после получения "доказательств" совершения убийства 15 тысяч долларов США и задержали злоумышленника.

В СБУ говорят, что благодаря спецоперации удалось предотвратить не только убийства, но и совершение теракта. В частности дом одного из сельских председателей района должны были обстрелять из ручного противотанкового гранатомета.

В мае СБУ ради поимки заказчика инсценировала убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Примерно сутки все были убеждены в его смерти. Многие раскритиковали этот метод досудебного расследования.