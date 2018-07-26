СБУ: Контрактник-предатель сливал боевикам координаты позиций ВСУ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Военный родом из Житомирской области намеревался перейти на сторону террористов и уже получил инструкции для этого, заявили в штабе сил ООС

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Контрразведка СБУ из состава объединенных сил при содействии командования воинской части разоблачила военного, который работал на боевиков террористической организации ДНР и собирался перейти на сторону противника около Докучаевска. По крайней мере, такую информацию сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Произошло это в средние июля.

24-летний предатель, по данным СБУ, "инициативно, надеясь получить денежное вознаграждение" через запрещенную в Украине российскую соцсеть ВКонтакте передавал знакомому террористу "Георгию" данные о действиях ВСУ в Донбассе и GPS-координаты позиций.

Кроме того, он похитил и продавал через сеть военное и переданное волонтерами имущество/снаряжение (приборы ночного видения) на сумму свыше 50 тысяч гривень.

23 июля следователи Волновахского отдела полиции в Донецкой области открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 410 УК (похищение военнослужащим оружия, боеприпасов, военной и спецтехники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением").

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"Учитывая передачу информации военного характера и намерения перейти на сторону врага, действия военнослужащего могут квалифицироваться и по другим статьям УК", - подчеркнули в штабе ООС.