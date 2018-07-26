Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.07.2018, 12:30

СБУ: Контрактник-предатель сливал боевикам координаты позиций ВСУ

СБУ: Контрактник-предатель сливал боевикам координаты позиций ВСУ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Военный родом из Житомирской области намеревался перейти на сторону террористов и уже получил инструкции для этого, заявили в штабе сил ООС

Реклама
Реклама

Контрразведка СБУ из состава объединенных сил при содействии командования воинской части разоблачила военного, который работал на боевиков террористической организации ДНР и собирался перейти на сторону противника около Докучаевска. По крайней мере, такую информацию сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Произошло это в средние июля.

24-летний предатель, по данным СБУ, "инициативно, надеясь получить денежное вознаграждение" через запрещенную в Украине российскую соцсеть ВКонтакте передавал знакомому террористу "Георгию" данные о действиях ВСУ в Донбассе и GPS-координаты позиций.

Кроме того, он похитил и продавал через сеть военное и переданное волонтерами имущество/снаряжение (приборы ночного видения) на сумму свыше 50 тысяч гривень.

23 июля следователи Волновахского отдела полиции в Донецкой области открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 410 УК (похищение военнослужащим оружия, боеприпасов, военной и спецтехники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением").

Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса

"Учитывая передачу информации военного характера и намерения перейти на сторону врага, действия военнослужащего могут квалифицироваться и по другим статьям УК", - подчеркнули в штабе ООС.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: оос, сбу, госизмена, война в донбассе, контрразведка, предательство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Как после ливня выглядят некоторые траншеи в Донбассе: фото
Происшествия Как после ливня выглядят некоторые траншеи в Донбассе: фото
ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили 60 танков в Донбассе
Происшествия ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили 60 танков в Донбассе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 