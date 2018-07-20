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20.07.2018, 20:28

СБУ: На взятке попалось руководство Черновцыводоканала

СБУ: На взятке попалось руководство Черновцыводоканала - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По предварительной информации СБУ, посредством противоправного механизма только с начала года злоумышленники получили почти 3 млн грн

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В СБУ сообщили, что разоблачили механизм систематического получения взяток руководством коммунального предприятия Черновцыводоканал. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, чиновники требовали деньги от субъектов хозяйствования за заключение договоров на ингредиенты, необходимые для стабильного функционирования объектов жизнеобеспечения.

В СБУ отметили, что действия чиновников могли повлечь чрезвычайные ситуации экологического и техногенного характера.

Правоохранители говорят, что должностные лица требовали 67 тысяч гривень от одного из коммерсантов.

Двух чиновников задержали на рабочих местах "во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере сорок семь тысяч гривен".

По предварительной информации СБУ, посредством противоправного механизма только с начала года злоумышленники получили почти 3 млн грн.

Во время обысков оперативники спецслужбы обнаружили документацию, якобы подтверждающую причастность отдельных руководителей коммунального предприятия к противоправным сделкам.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК двум фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

13 июля сотрудники прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали руководителя подразделения Государственной фискальной службы в Винницкой области и его пособника, которые требовали взятку в размере 0,5 млн грн. 

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Теги: сбу, обыск, взятка, чиновник, Черновцыводоканал
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