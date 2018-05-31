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31.05.2018, 19:51

СБУ о деле Бабченко: Инсценировка "убийства" - мировая практика

СБУ о деле Бабченко: Инсценировка "убийства" - мировая практика - Фото
Служба безопасности Украины Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В СБУ говорят, что рассчитывали получить информацию, разоблачающую причастность российских спецслужб, и получили ее

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Инсценировка "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко – разновидность спецопераций, которая широко используется спецслужбами всех стран мира. Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов, передает Громадське.

"Практика, которую использовала СБУ, это практика мировая. Я приведу один пример 1982 год, Франция - планировалось похожее преступление, связанное с заказным убийством двух политических эмигрантов... Похожая практика применяется спецслужбами США, Великобритании и очень активно спецслужбами РФ", - заявил Гуськов.

По его словам, СБУ все взвесила прежде, чем принимать такое решение. Это было сделано не ради театрального эффекта.

Сотрудники СБУ рассчитывали в результате такой оперативной комбинации получить дополнительную информацию, которая разоблачала причастность российских спецслужб к попытке совершения этого теракта, и получили ее, добавил Гуськов.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве.

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Теги: сбу, аркадий бабченко, инсценировка убийства
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