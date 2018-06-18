СБУ подозревает в финансировании терроризма жительницу Донецка

_ABG9850

commenthover

По данным СБУ, подозреваемая наладила на оккупированной территории незаконный бизнес по изготовлению военного снаряжения и амуниции

Реклама

Реклама

Сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области заочно сообщили о подозрении в финансировании терроризма жительнице Донецка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, подозреваемая вместе с сообщником наладила на оккупированной территории незаконный бизнес по изготовлению военного снаряжения и амуниции, которую они поставляли вооруженным формированиям боевиков, платя им «налоги».

Сырье и комплектующие дельцы якобы получали из РФ через закрытые пункты пропуска.

Жительнице Донецка заочно сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 (Финансирование терроризма) УК. Она объявлена в розыск.

Также в СБУ сообщили, что в январе текущего года оперативники задержали соучредителя незаконного бизнеса в гостиничном номере одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых. Сейчас задержанный находится под стражей. Обвинительный акт в отношении него передан в суд, уточнили в спецслужбе.

12 июня Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум, в котором собрала доказательства поддержки государством-агрессором Россией терроризма и расовой дискриминации.