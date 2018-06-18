СБУ подозревает в получении взятки руководителя отдела ГФС

СБУ сообщила о подозрении в получении взятки руководителю одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению СБУ, правоохранители установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя $1 тыс за закрытие уголовного производства по неуплате налогов.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из центральных улиц Херсона во время, как утверждают в СБУ, получения всей суммы неправомерной выгоды.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК чиновнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
14 июня в Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили на взятке прокурора Черкасской местной прокуратуры и адвоката.