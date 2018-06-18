СБУ подозревает в получении взятки руководителя отдела ГФС

Служба безопасности Украины Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

По версии СБУ, чиновник требовал от частного предпринимателя $1 тыс за закрытие уголовного производства по неуплате налогов

Реклама

Реклама

СБУ сообщила о подозрении в получении взятки руководителю одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению СБУ, правоохранители установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя $1 тыс за закрытие уголовного производства по неуплате налогов.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из центральных улиц Херсона во время, как утверждают в СБУ, получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК чиновнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

14 июня в Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили на взятке прокурора Черкасской местной прокуратуры и адвоката.