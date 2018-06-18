Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 15:00

СБУ подозревает в получении взятки руководителя отдела ГФС

СБУ подозревает в получении взятки руководителя отдела ГФС - Фото
Служба безопасности Украины Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По версии СБУ, чиновник требовал от частного предпринимателя $1 тыс за закрытие уголовного производства по неуплате налогов

Реклама
Реклама

СБУ сообщила о подозрении в получении взятки руководителю одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению СБУ, правоохранители установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя $1 тыс за закрытие уголовного производства по неуплате налогов.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из центральных улиц Херсона во время, как утверждают в СБУ, получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК чиновнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

14 июня в Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили на взятке прокурора Черкасской местной прокуратуры и адвоката. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, Херсон, взятка, ГФС, подозрение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В вузе Полтавской области систематически вымогали взятки - СБУ
Происшествия В вузе Полтавской области систематически вымогали взятки - СБУ
На горячем задержан киевский судья: требовал $10 тыс взятки - САП
Политика На горячем задержан киевский судья: требовал $10 тыс взятки - САП
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 