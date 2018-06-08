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08.06.2018, 14:59

СБУ пресекла вывоз в Россию 47 предметов скифского периода: фото

СБУ пресекла вывоз в Россию 47 предметов скифского периода: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Изъятые предметы направлены на искусствоведческую экспертизу

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Служба безопасности Украины изъяла 47 предметов скифского периода у жителя Днепра при попытке вывезти их в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни правоохранители обнаружили у жителя Днепра 47 предметов скифского периода. Злоумышленник скрыл антиквариат в так называемых технологических полостях вагона", - сказано в сообщении.

Изъятые предметы старины направлены на искусствоведческую экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 201 УК (контрабанда) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.

Фото: ssu.gov.ua

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Ранее была обнародована самая креативная контрабанда сигарет по версии Госпогранслужбы.

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Теги: сбу, контрабанда, культурные ценности, вывоз в Россию, скифский период
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