СБУ пресекла вывоз в Россию 47 предметов скифского периода: фото

Служба безопасности Украины изъяла 47 предметов скифского периода у жителя Днепра при попытке вывезти их в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни правоохранители обнаружили у жителя Днепра 47 предметов скифского периода. Злоумышленник скрыл антиквариат в так называемых технологических полостях вагона", - сказано в сообщении.
Изъятые предметы старины направлены на искусствоведческую экспертизу.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 201 УК (контрабанда) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.
Фото: ssu.gov.ua
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