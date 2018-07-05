СБУ раскрыла, за что чиновники Минюста получили "денежный ковер"

Фото: пресс-служба СБУ

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Правоохранители утверждают, что пресекли деятельность группировки, специализирующейся на рейдерском захвате предприятий и объектов собственности

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Руководитель одного из управлений министерства юстиции вместе с заместителем, задержанные вчера на взятке, якобы содействовали рейдерским схемам. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

Вчера, 4 июля, в ГПУ сообщили о задержании начальницы управления аккредитации, контроля и мониторинга субъектов госрегистрации Минюста и ее зама. Обоих взяли "на очередном транше взятки".

Был задержан и посредник.

Как уточнили в СБУ, эти двое "организовали механизм получения взяток от субъектов хозяйствования, которые проводят регистрационную деятельность с нарушением требований действующего законодательства". Деньги чиновники требовали за непринятие мер реагирования по отмене им аккредитации.

Задержание произошло после передачи почти 200 тысяч гривень от регистратора - представителя коммунального предприятия.

СМИ писали, что речь идет о начальнице управления Алисе Оскирко.

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2 июля 2018 года ГПУ сообщила о задержании руководителей госпредприятия Днепропетровский облавтодор и ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины по подозрению в хищении бюджетных средств.