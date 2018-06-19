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19.06.2018, 14:42

СБУ разоблачила на взятке руководителя Николаевского СИЗО

СБУ разоблачила на взятке руководителя Николаевского СИЗО - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, за передачу заключенным запрещенных предметов и другие услуги подозреваемый требовал талоны на большое количество литров бензина

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечение неконтролируемого передвижения камерами изолятора.

За свои услуги подозреваемый требовал талоны на большое количество литров бензина.

По результатам обысков проведенных в СИЗО и по месту жительства полковника, оперативники спецслужбы изъяли часть прибыли, а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным.

Сейчас руководителю Николаевского следственного изолятора сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 368 УК (получение взятки).

Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Теги: коррупция, сбу, сизо, Николаевское СИЗО, начальник СИЗО, талоны на бензин
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