СБУ разоблачила на взятке руководителя Николаевского СИЗО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечение неконтролируемого передвижения камерами изолятора.
За свои услуги подозреваемый требовал талоны на большое количество литров бензина.
По результатам обысков проведенных в СИЗО и по месту жительства полковника, оперативники спецслужбы изъяли часть прибыли, а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным.
Сейчас руководителю Николаевского следственного изолятора сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 368 УК (получение взятки).
Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.