СБУ: Сотрудник колонии снабжал наркотиками осужденных

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По информации спецслужбы, инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения и сбывал осужденным

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В СБУ сообщили, что задержали сотрудника исправительной колонии в Хмельницкой области на попытке пронести на территорию учреждения наркотики. По информации пресс-службы СБУ, мужчина сбывал наркотики заключенным.

Речь идет о Райковецкой исправительной колонии, которая находится в селе Райковцы Хмельницкого района.

По информации спецслужбы, инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения и сбывал осужденным.

Правоохранители задержали его на контрольно-пропускном пункте исправительного учреждения. При себе у инспектора якобы нашли пять граммов метадона.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об избрании инспектору меры пресечения.

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