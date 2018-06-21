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21.06.2018, 14:52

СБУ: Сотрудник колонии снабжал наркотиками осужденных

СБУ: Сотрудник колонии снабжал наркотиками осужденных - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По информации спецслужбы, инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения и сбывал осужденным

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В СБУ сообщили, что задержали сотрудника исправительной колонии в Хмельницкой области на попытке пронести на территорию учреждения наркотики. По информации пресс-службы СБУ, мужчина сбывал наркотики заключенным.

Речь идет о Райковецкой исправительной колонии, которая находится в селе Райковцы Хмельницкого района.

По информации спецслужбы, инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения и сбывал осужденным.

Правоохранители задержали его на контрольно-пропускном пункте исправительного учреждения. При себе у инспектора якобы нашли пять граммов метадона.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об избрании инспектору меры пресечения.

Сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что использование марихуаны будет легализовано по всей стране начиная с 17 октября. 

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Теги: сбу, наркотики, колония, хмельницкий
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