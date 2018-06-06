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06.06.2018, 18:03

СБУ: В Черновцах коммерсант предложил взятку сотруднику ведомства

СБУ: В Черновцах коммерсант предложил взятку сотруднику ведомства - Фото
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Сотрудник СБУ сразу проинформировал о "предложении" свое руководство

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СБУ задержала в Черновцах местного предпринимателя, который якобы предложил взятку сотруднику спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии ведомства, коммерсант обещал сотруднику 750 евро за содействие в контрабандном перемещении через границу партии табачных изделий.

Сотрудник СБУ сразу проинформировал о "предложении" свое руководство.

Правоохранители говорят, что задержали коммерсанта в Черновцах во время передачи всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Сегодня в ГУ ГФС в Житомирской области прошли обыски. Руководителей подозревают в прикрытии деятельности конвертационного центра.

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Теги: сбу, взятка, контрабанда, коммерсант, черновцы
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