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01.06.2018, 20:19

СБУ: В Харькове на взятке задержан чиновник Укрзалізниці

СБУ: В Харькове на взятке задержан чиновник Укрзалізниці - Фото
Фото: ssu.gov.ua

В СБУ говорят, что задержали чиновника в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды

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В СБУ сообщили, что в Харькове задержали на взятке чиновника филиала Пассажирская компания ПАО Українська залізниця. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, чиновник требовал от представителя одного из субъектов хозяйствования «откат» в размере почти 350 000 гривень за гарантию оплаты уже предоставленных по контракту услуг.

В СБУ говорят, что задержали чиновника в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Сегодня прокуратура Киева совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователями Главного управления СБУ Киева и Киевской области при получении взятки задержали инспектор сектора ювенальной превенции Днепровского управления полиции Киева. 

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Теги: укрзалізниця, сбу, Харьков, взятка, чиновник
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